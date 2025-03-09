Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем

Путин подчеркнул, что актрисе в полной мере удалось реализовать творческий потенциал в кино и на эстраде. По словам президента, миллионы любителей искусства восхищаются ее талантом и вокалом. Он также пожелал актрисе здоровья и бодрости духа.

Лариса Голубкина стала известна благодаря роли Шурочки Азаровой из картины режиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Позднее ее пригласили в труппу Театра армии, где она продолжает служить до сих пор, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».