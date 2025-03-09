Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису театра и кино Ларису Голубкину с юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
9 марта знаменитости исполнилось 85 лет.
Путин подчеркнул, что актрисе в полной мере удалось реализовать творческий потенциал в кино и на эстраде. По словам президента, миллионы любителей искусства восхищаются ее талантом и вокалом. Он также пожелал актрисе здоровья и бодрости духа.
Лариса Голубкина стала известна благодаря роли Шурочки Азаровой из картины режиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Позднее ее пригласили в труппу Театра армии, где она продолжает служить до сих пор, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские военные освободили Константинополь в ДНР
- Гладков: Житель белгородского Шебекино пострадал от мины «колокольчик»
- Депутат Нилов: В мае и июне россиян ждут длинные выходные
- Минобороны: ВС России освободили Лебедевку в Курской области
- Певец Жуков обратился в Верховный суд по спору о фонограммах
- Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем
- Адвокат: Защита блогера Митрошиной попросит суд о домашнем аресте
- МВД: В Казахстане нашли свыше 30 схронов оружия и боеприпасов
- Вильфанд: В европейской части РФ аномально потеплело из-за отсутствия снега
- СМИ: В Коркине после погромов цыгане выставили на продажу свои дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru