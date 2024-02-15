Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Тамара Колесникова
Актриса Тамара Колесникова умерла в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в Александринском театре.
Артистка ушла из жизни 14 февраля.
«После продолжительной болезни умерла актриса Тамара Павловна Колесникова», — отметили в театре.
Всю творческую жизнь — почти 60 лет — актриса посвятила служению Александринской сцене. Колесникова присоединилась к труппе театра в 1965 году и покинула ее лишь в 2022-м. Артистка сыграла свыше 70 разноплановых ролей.
Также Колесникова снималась в кино, на ее счету более 50 проектов, в том числе сериалы «Зимняя вишня», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».
Ранее стало известно о смерти актрисы Виктории Островской, сыгравшей роль путаны в фильме «Бриллиантовая рука».
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