Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Тамара Колесникова

«После продолжительной болезни умерла актриса Тамара Павловна Колесникова», — отметили в театре.

Всю творческую жизнь — почти 60 лет — актриса посвятила служению Александринской сцене. Колесникова присоединилась к труппе театра в 1965 году и покинула ее лишь в 2022-м. Артистка сыграла свыше 70 разноплановых ролей.

Также Колесникова снималась в кино, на ее счету более 50 проектов, в том числе сериалы «Зимняя вишня», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».

Ранее стало известно о смерти актрисы Виктории Островской, сыгравшей роль путаны в фильме «Бриллиантовая рука».

