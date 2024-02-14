Умерла сыгравшая путану в «Бриллиантовой руке» актриса Виктория Островская

Российская актриса Виктория Островская, известная по роли путаны в фильме «Бриллиантовая рука», умерла 13 февраля в возрасте 85 лет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

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Островская является выпускницей Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого. В легендарную комедию Леонида Гайдая она попала буквально с улицы, где её заметил ассистент.

Кроме «Бриллиантовой руки» Островская сыграла эпизодическую роль в фильме «Старый знакомый», после чего её кинокарьера закончилась.

Ранее в Москве на 99 году жизни умерла дочь актёра из кинофильма «Бриллиантовая рука», певица Светлана Пиньковская, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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