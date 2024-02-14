Умерла сыгравшая путану в «Бриллиантовой руке» актриса Виктория Островская
Российская актриса Виктория Островская, известная по роли путаны в фильме «Бриллиантовая рука», умерла 13 февраля в возрасте 85 лет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Островская является выпускницей Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого. В легендарную комедию Леонида Гайдая она попала буквально с улицы, где её заметил ассистент.
Кроме «Бриллиантовой руки» Островская сыграла эпизодическую роль в фильме «Старый знакомый», после чего её кинокарьера закончилась.
Ранее в Москве на 99 году жизни умерла дочь актёра из кинофильма «Бриллиантовая рука», певица Светлана Пиньковская, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Агутин показал клип на песню «Мне 225 лет» к фильму «Онегин»
- Адвокаты форварда «Спартака» Промеса обжалуют приговор суда Амстердама
- Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро
- Регина Тодоренко стала ведущей «Новой Фабрики звезд»
- Сотрудника полиции задержали в Дагестане по подозрению в сбыте наркотиков
- Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта СВО
- СМИ: Отличник из 4 класса школы в Подмосковье несколько лет избивает троечников
- В Башкортостане говорящего попугая сделали талисманом пожарной части
- Умерла сыгравшая путану в «Бриллиантовой руке» актриса Виктория Островская
- СМИ: Россияне массово распродают недвижимость в Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru