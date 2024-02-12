Умерла старейший режиссер монтажа «Ленфильма» Мария Амосова
Режиссер монтажа киностудии «Ленфильм» Мария Амосова ушла из жизни в возрасте 86 лет, сообщила пресс-служба кинеостудии.
Причина смерти не называется. Прощание пройдет в среду, 14 февраля. В киностудии выразили соболезнования ее родным и близким.
Амосова читала лекции по монтажу в мастерских Сергея Овчарова и Александра Сокурова. Она сотрудничала с Алексеем Германом-старшим, Владимиром Бортко и другими режиссерами.
На прошлой неделе на 72-м году жизни умерла советская и белорусская актриса театра и кино Елена Сафронова. Она стала известна массовому зрителю по сериалу «Мухтар. Новый след», отмечает «Радиоточка НСН».
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