Умерла старейший режиссер монтажа «Ленфильма» Мария Амосова

Причина смерти не называется. Прощание пройдет в среду, 14 февраля. В киностудии выразили соболезнования ее родным и близким.

Амосова читала лекции по монтажу в мастерских Сергея Овчарова и Александра Сокурова. Она сотрудничала с Алексеем Германом-старшим, Владимиром Бортко и другими режиссерами.

На прошлой неделе на 72-м году жизни умерла советская и белорусская актриса театра и кино Елена Сафронова. Она стала известна массовому зрителю по сериалу «Мухтар. Новый след», отмечает «Радиоточка НСН».

