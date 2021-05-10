Умерла актриса из сериала «Санта-Барбара» Тоуни Китэйн

Тоуни Китэйн начала карьеру со съемок во второстепенной роли в фильме «Малибу» в 1983 году. Затем она получила роль невесты главного героя в фильме «Мальчишник».

Наиболее прославилась актриса работами в телесериале «Санта-Барбара», а также «Удивительные странствия Геракла» и «Самые забавные люди Америки».

Ранее стало известно, что британский режиссёр и сценарист Алан Паркер скончался в возрасте 76 лет.

