Умерла актриса из сериала «Санта-Барбара» Тоуни Китэйн
Актриса и модель Тоуни Китэйн, известная по сериалу «Санта-Барбара», умерла 7 мая, сообщает РЕН ТВ.
Звезда скончалась в Калифорнии на 60-м году жизни. О причинах смерти не сообщается.
Тоуни Китэйн начала карьеру со съемок во второстепенной роли в фильме «Малибу» в 1983 году. Затем она получила роль невесты главного героя в фильме «Мальчишник».
Наиболее прославилась актриса работами в телесериале «Санта-Барбара», а также «Удивительные странствия Геракла» и «Самые забавные люди Америки».
Ранее стало известно, что британский режиссёр и сценарист Алан Паркер скончался в возрасте 76 лет.
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