Звезда сериала «Дикая Роза» умер от COVID-19

Актёр из Мексики Раймундо Капетильо, известный в России по роли в сериале «Дикая Роза», умер в результате осложнений на фоне перенесенного COVID-19. Печальную новость распространило издание Universal.

Артисту шёл 77-ой год. Капетильо был госпитализирован 4 июля. Смерть актёра подтвердили в Национальной ассоциации исполнителей, выразив соболезнования его родственникам.

Раймундо Капетильо в конце 60-ых годов прошлого века начал свою карьеру на телевидении, в театре и кино. В «мыльной опере» «Дикая Роза» он сыграл доктора Рейнальдо. Вместе с Капетильо там снимался его брат. Этот сериал с Вероникой Кастро в главной роли стал одним из первых, показанных в странах бывшего СССР.

