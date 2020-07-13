Звезда сериала «Дикая Роза» умер от COVID-19
Актёр из Мексики Раймундо Капетильо, известный в России по роли в сериале «Дикая Роза», умер в результате осложнений на фоне перенесенного COVID-19. Печальную новость распространило издание Universal.
Артисту шёл 77-ой год. Капетильо был госпитализирован 4 июля. Смерть актёра подтвердили в Национальной ассоциации исполнителей, выразив соболезнования его родственникам.
Раймундо Капетильо в конце 60-ых годов прошлого века начал свою карьеру на телевидении, в театре и кино. В «мыльной опере» «Дикая Роза» он сыграл доктора Рейнальдо. Вместе с Капетильо там снимался его брат. Этот сериал с Вероникой Кастро в главной роли стал одним из первых, показанных в странах бывшего СССР.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
734 тыс.+6 537 / сут.
Умерли
11 439+104 / сут.
Выздоровели
504 тыс.+2 960 / сут.
- Глава ОКР подтвердил серьёзные финансовые нарушения в РУСАДА
- Глава ЦБ отвергла возможность деноминации рубля
- СБУ пресекла попытку «отделить» Закарпатье
- Правительство РФ предупредили о закрытии каждого четвёртого ТЦ
- Сафронову предъявлено обвинение в госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru