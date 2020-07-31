Умер режиссер Алан Паркер

Британский режиссёр и сценарист Алан Паркер скончался в возрасте 76 лет. Об этом, ссылаясь на Британский институт кинематографии, сообщает портал Deadline. Отмечается, что Паркер скончался после продолжительной болезни.

Паркер восемь раз номинировался на BAFTA, трижды - на «Золотой глобус» и дважды – на «Оскар».

Среди работ Паркера наиболее известными являются фильмы «Миссисипи в огне» и «Полуночный экспресс». Особняком в его творчестве стоит музыкальный фильм «Стена» (1982), снятый по сценарию Роджера Уотерса на основе культового альбома Pink Floyd The Wall.

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13 июля стало известно, что мексиканский актёр Раймундо Капетильо, известный в России по роли в сериале «Дикая Роза», умер в результате осложнений на фоне перенесенного COVID-19. Печальную новость распространило издание Universal.

Артисту шёл 77-ой год. Капетильо был госпитализирован 4 июля. Смерть актёра подтвердили в Национальной ассоциации исполнителей, выразив соболезнования его родственникам.

Раймундо Капетильо в конце 60-ых годов прошлого века начал свою карьеру на телевидении, в театре и кино. В «мыльной опере» «Дикая Роза» он сыграл доктора Рейнальдо. Вместе с Капетильо там снимался его брат. Этот сериал с Вероникой Кастро в главной роли стал одним из первых, показанных в странах бывшего СССР.

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