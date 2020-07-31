Умер режиссер Алан Паркер

Британский режиссёр и сценарист Алан Паркер скончался в возрасте 76 лет. Об этом, ссылаясь на Британский институт кинематографии, сообщает портал Deadline. Отмечается, что Паркер скончался после продолжительной болезни.

Паркер восемь раз номинировался на BAFTA, трижды - на «Золотой глобус» и дважды – на «Оскар».

Среди работ Паркера наиболее известными являются фильмы «Миссисипи в огне» и «Полуночный экспресс». Особняком в его творчестве стоит музыкальный фильм «Стена» (1982), снятый по сценарию Роджера Уотерса на основе культового альбома Pink Floyd The Wall.