Умерла актриса из сериала «Прощай, «макаров»!» Марианна Факторович

Отмечается, что женщина умерла 3 октября.

Артистка была одной из создателей криминального сериала с Сергеем Селиным "Прощай, "макаров"!", в котором сама снималась. Кроме того, Факторович принимала участие в таких проектах, как "Полицейское братство", "Адвокат", "Адмиралы района", "Легенда для оперши", "Испанец" с Кириллом Нагиевым, передает «Радиоточка НСН».

