Умерла актриса из сериала «Прощай, «макаров»!» Марианна Факторович

На 55-ом году жизни скончалась российская актриса, сценаристка и писательница Марианна Факторович, сообщается на портале Kino-teatr.ru.

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Отмечается, что женщина умерла 3 октября.

Артистка была одной из создателей криминального сериала с Сергеем Селиным "Прощай, "макаров"!", в котором сама снималась. Кроме того, Факторович принимала участие в таких проектах, как "Полицейское братство", "Адвокат", "Адмиралы района", "Легенда для оперши", "Испанец" с Кириллом Нагиевым, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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