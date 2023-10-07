Умерла актриса из сериала «Прощай, «макаров»!» Марианна Факторович
7 октября 202320:07
На 55-ом году жизни скончалась российская актриса, сценаристка и писательница Марианна Факторович, сообщается на портале Kino-teatr.ru.
Отмечается, что женщина умерла 3 октября.
Артистка была одной из создателей криминального сериала с Сергеем Селиным "Прощай, "макаров"!", в котором сама снималась. Кроме того, Факторович принимала участие в таких проектах, как "Полицейское братство", "Адвокат", "Адмиралы района", "Легенда для оперши", "Испанец" с Кириллом Нагиевым, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru