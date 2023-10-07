Звезда фильма «Красные фонари» Мэри Хронопулу умерла, упав дома с лестницы

Актриса из фильма «Красные фонари» Мэри Хронопулу скончалась в Греции после падения с лестницы, пишет издание Ta Nea.

Умерла народная артистка России Наталия Королева

Отмечается, что актриса умерла на 91-году жизни. Незадолго до смерти женщину госпитализировали в больницу после падения с лестницы. Артистка находилась в реанимации из-за тяжелых травм, однако врачи не смогли спасти актрису.

Хронопулу родилась в 1933 году. Артистка снялась в десятках картин. Самые популярные из них — «Красные фонари», «Последняя ложь», «Власть женщин», «Кровь на земле», «Афинский жиголо», «Страх», отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктрисаСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры