Звезда фильма «Красные фонари» Мэри Хронопулу умерла, упав дома с лестницы

Отмечается, что актриса умерла на 91-году жизни. Незадолго до смерти женщину госпитализировали в больницу после падения с лестницы. Артистка находилась в реанимации из-за тяжелых травм, однако врачи не смогли спасти актрису.

Хронопулу родилась в 1933 году. Артистка снялась в десятках картин. Самые популярные из них — «Красные фонари», «Последняя ложь», «Власть женщин», «Кровь на земле», «Афинский жиголо», «Страх», отмечает «Радиоточка НСН».

