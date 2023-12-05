Умерла актриса из сериала «Мосгаз» Татьяна Владимирова
5 декабря 202314:27
Актриса из сериала «Мосгаз» Татьяна Владимирова скончалась на 74 году жизни, сообщили в театра Et Cetera.
В театре народная артистка России служила с 1993 года, когда только переехала в Москву.
Впервые Владимирова появилась в сериале «Угон» в 2006 году. Позже она снималась в таких кинолентах, как «Чокнутая» с Марией Голубкиной и «Москва, я люблю тебя!», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru