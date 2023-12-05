Умерла актриса из сериала «Мосгаз» Татьяна Владимирова

В театре народная артистка России служила с 1993 года, когда только переехала в Москву.

Впервые Владимирова появилась в сериале «Угон» в 2006 году. Позже она снималась в таких кинолентах, как «Чокнутая» с Марией Голубкиной и «Москва, я люблю тебя!», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

