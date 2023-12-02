Умерла актриса из «Гранд отеля» Конча Веласко
Испанская актриса Конча Веласко скончалась на 85-м году жизни, сообщили в Академии кинематографических искусств и наук королевства в соцсетях.
Причину смерти артистки не называют. Широкому зрителю Конча Веласко известна по своим ролям в фильмах «Гранд отель», «Телефонистки» и других.
Конча Веласко была лауреатом многочисленных теле- и кинопремий, в том числе Fotogramas de Plata и Малагского кинофестиваля. В 1987 году получила Золотую медаль за заслуги в изобразительном искусстве, а в 2016 году была награждена Большим крестом Ордена Альфонса X Мудрого, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru