Умерла актриса из «Гранд отеля» Конча Веласко

Причину смерти артистки не называют. Широкому зрителю Конча Веласко известна по своим ролям в фильмах «Гранд отель», «Телефонистки» и других.



Конча Веласко была лауреатом многочисленных теле- и кинопремий, в том числе Fotogramas de Plata и Малагского кинофестиваля. В 1987 году получила Золотую медаль за заслуги в изобразительном искусстве, а в 2016 году была награждена Большим крестом Ордена Альфонса X Мудрого, отмечает «Радиоточка НСН».

