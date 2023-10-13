Умерла актриса из фильма «Портрет Дориана Грея» Ева Суханкова

На 92-м году жизни умерла чехословацкая и словацкая актриса кино и театра Ева Суханкова, сообщает портал pluska.sk.

Умерла актриса из фильма «Как закалялась сталь» Нина Матвиенко

Отмечается, что артистка скончалась накануне в доме престарелых в Братиславе. По словам источника портала, Суханкова несколько дней пробыла в больнице из-за тяжелой пневмонии.

Примечательно, что компания «Радио и телевидение Словакии» изменила сетку вещания в знак памяти актрисы, отмечает RT.

Суханкова известна широкому зрителю благодаря фильмам «Портрет Дориана Грея», «Катарина», «Асмодей», «Забыть Моцарта» и других.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмАктрисаСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры