Умерла актриса из фильма «Портрет Дориана Грея» Ева Суханкова

Отмечается, что артистка скончалась накануне в доме престарелых в Братиславе. По словам источника портала, Суханкова несколько дней пробыла в больнице из-за тяжелой пневмонии.

Примечательно, что компания «Радио и телевидение Словакии» изменила сетку вещания в знак памяти актрисы, отмечает RT.

Суханкова известна широкому зрителю благодаря фильмам «Портрет Дориана Грея», «Катарина», «Асмодей», «Забыть Моцарта» и других.

