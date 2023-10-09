Умерла актриса из фильма «Как закалялась сталь» Нина Матвиенко

Нина Матвиенко известна по роли Вали в фильме «Как закалялась сталь». Причину смерти актрисы не раскрывают. Прощание с актрисой пройдет 11 октября с 11:00 в помещении Национальной филармонии Украины.

Известно, что в 2014 году актриса участвовала в «евромайдане» и прокляла его лидеров. Матвиенко заявляла, что смена власти на Украине была проведена в личных интересах некоторых политиков и олигархов. Тогда на президентом страны был Виктор Янукович, отмечает «Радиоточка НСН».

