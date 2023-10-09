Умерла актриса из фильма «Как закалялась сталь» Нина Матвиенко
Народная артистка Украинской ССР, певица Нина Матвиенко умерла на 76 году жизни, сообщила дочь артистки Антонина в своих соцсетях.
Нина Матвиенко известна по роли Вали в фильме «Как закалялась сталь». Причину смерти актрисы не раскрывают. Прощание с актрисой пройдет 11 октября с 11:00 в помещении Национальной филармонии Украины.
Известно, что в 2014 году актриса участвовала в «евромайдане» и прокляла его лидеров. Матвиенко заявляла, что смена власти на Украине была проведена в личных интересах некоторых политиков и олигархов. Тогда на президентом страны был Виктор Янукович, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru