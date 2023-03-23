Умер сценарист мультфильмов про Бэтмена Майкл Ривз
Сценарист и писатель Майкл Ривз скончался на 73 году жизни, сообщает multiversitycomics.com.
Отмечается, что сценарист умер 20 марта в больнице Лос-Анджелеса из-за затяжной болезни Паркинсона. У него осталась бывшая жена Бринн Чендлер и трое детей.
Ривз известен по работе над такими анимационными проектами, как «Бэтмен: Маска Фантазма», «Настоящие охотники за приведениями», «Черепашки-ниндзя». Также он написал романы по вселенной «Звездных войн» «Дарт Мол. Темный мститель», «Звезда смерти» и «Последний джедай», а в 1993 году сценарист получил премию «Эмми» за «лучший сценарий» за работу над мультфильмом про Бэтмена.
Ранее сообщалось о смерти актера из «Звездных войн» и «Гарри Поттера».
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