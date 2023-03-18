Умер звезда «Джона Уика» Лэнс Реддик
Американский актер Лэнс Реддик умер на 61-м году жизни. Об этом пишет Variety, ссылаясь на источники.
По данным издания, накануне утром тело артиста обнаружили в его доме в Студио-Сити. Причина смерти Реддика пока не объявлена, отмечается, что актер ушел из жизни по естественным причинам.
Лэнс Реддик наиболее известен зрителю по ролям в сериале «Прослушка» и франшизе «Джон Уик». Актер был занят в промо четвертой части фильма, который в ближайшие дни выходит в мировой прокат. Кроме того, Реддика знают по работе над играми Quantum Break, Horizon: Zero Dawn, Horizon: Forbidden West.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
- Власти заявили о повреждении критической инфраструктуры в Днепропетровской области
- Умер звезда «Джона Уика» Лэнс Реддик
- WSJ: в США могут обанкротиться сотни банков
- Американский профессор предрек миру бесконечные войны из-за амбиций Вашингтона
- Кадыров: МУС прогнулся под заокеанского хозяина
- Санду заявила о защите Молдавии украинской армией
- Митингующие в Париже потребовали отставки Макрона
- В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
- В ДНР заявили о скором окружении Авдеевки российскими силами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru