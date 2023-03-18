Умер звезда «Джона Уика» Лэнс Реддик

По данным издания, накануне утром тело артиста обнаружили в его доме в Студио-Сити. Причина смерти Реддика пока не объявлена, отмечается, что актер ушел из жизни по естественным причинам.

Лэнс Реддик наиболее известен зрителю по ролям в сериале «Прослушка» и франшизе «Джон Уик». Актер был занят в промо четвертой части фильма, который в ближайшие дни выходит в мировой прокат. Кроме того, Реддика знают по работе над играми Quantum Break, Horizon: Zero Dawn, Horizon: Forbidden West.

