Умер актер из «Звездных войн» и «Гарри Поттера»
Британский актер Пол Грант умер на 57-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, 16 марта артиста обнаружили без сознания у вокзала Кингс-Кросс в Лондоне и доставили в больницу. Позже медики констатировали смерть мозга, и 19 марта Гранта отключили от аппарата жизнеобеспечения.
Семья актера не уточнила причину его смерти. Известно, что в прошлом у Гранта были проблемы с алкоголем и наркотиками.
Пол Грант известен ролями в фильмах «Звездные войны» и «Гарри Поттер и философский камень». Актер, рост которого составлял всего 132 сантиметра, сыграл в космической киноэпопее представителя расы эвок, а в картине о юном волшебнике — гоблина.
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