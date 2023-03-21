Умер актер из «Звездных войн» и «Гарри Поттера»

По данным издания, 16 марта артиста обнаружили без сознания у вокзала Кингс-Кросс в Лондоне и доставили в больницу. Позже медики констатировали смерть мозга, и 19 марта Гранта отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Семья актера не уточнила причину его смерти. Известно, что в прошлом у Гранта были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Пол Грант известен ролями в фильмах «Звездные войны» и «Гарри Поттер и философский камень». Актер, рост которого составлял всего 132 сантиметра, сыграл в космической киноэпопее представителя расы эвок, а в картине о юном волшебнике — гоблина.

