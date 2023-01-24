Умер сценарист Герман Климов
24 января 202316:17
Российский сценарист Герман Климов умер в возрасте 81 года. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Герман Климов родился в 1941 году в Сталинграде. Он увлекся кинематографом после завершения карьеры легкоатлета.
В числе его работ фильмы о спорте «Спорт, спорт, спорт», «Мужские игры на свежем воздухе», «Тактика бега на длинную дистанцию», а также документальные работы.
19 января в возрасте 76 лет скончался режиссер Николай Досталь.
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24 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru