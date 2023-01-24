Умер сценарист Герман Климов

Российский сценарист Герман Климов умер в возрасте 81 года. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Герман Климов родился в 1941 году в Сталинграде. Он увлекся кинематографом после завершения карьеры легкоатлета.

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В числе его работ фильмы о спорте «Спорт, спорт, спорт», «Мужские игры на свежем воздухе», «Тактика бега на длинную дистанцию», а также документальные работы.

19 января в возрасте 76 лет скончался режиссер Николай Досталь.

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