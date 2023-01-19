Умер режиссер Николай Досталь
Режиссер Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.
«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10 (мск)», — рассказали в ассоциации.
О смерти Досталя сообщил его брат, причины смерти не уточняются.
Как отметили в Союзе кинематографистов, решается вопрос о месте и дате прощания с режиссером.
Николай Досталь родился 21 мая 1946 года. Будущий режиссер окончил факультет журналистики МГУ и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Георгия Данелии). Среди работ кинодеятеля — картины «Человек с аккордеоном», «Облако-рай», «Коля — перекати поле», «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Монах и бес», телесериалы «Гражданин начальник», «Стилет», «Штрафбат», «Завещание Ленина».
Досталь в 2008 году получил звание Народного артиста России, является двукратным обладателем премии «ТЭФИ» (сериалы «Штрафбат» и «Завещание Ленина») и лауреатом множества кинофестивалей.
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