Умер режиссер Николай Досталь

«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10 (мск)», — рассказали в ассоциации.

О смерти Досталя сообщил его брат, причины смерти не уточняются.

Как отметили в Союзе кинематографистов, решается вопрос о месте и дате прощания с режиссером.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года. Будущий режиссер окончил факультет журналистики МГУ и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Георгия Данелии). Среди работ кинодеятеля — картины «Человек с аккордеоном», «Облако-рай», «Коля — перекати поле», «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Монах и бес», телесериалы «Гражданин начальник», «Стилет», «Штрафбат», «Завещание Ленина».

Досталь в 2008 году получил звание Народного артиста России, является двукратным обладателем премии «ТЭФИ» (сериалы «Штрафбат» и «Завещание Ленина») и лауреатом множества кинофестивалей.

