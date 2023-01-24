Картина «Блондинка» о Мэрилин Монро выбилась в лидеры по числу номинаций на «Золотую малину»

Биографический фильм «Блондинка» о Мэрилин Монро лидирует по числу номинаций на премию «Золотая малина», следует из сообщения на сайте премии.

Дженнифер Лоуренс и Эмма Уотсон номинированы на антипремию «Золотая малина»

Драма режиссера Эндрю Доминика получила восемь номинаций, среди которых: «Худший фильм», «Худший сценарий», «Худший ремейк». При этом Доминик претендует на звание «Худшего режиссера».

Также на звание «Худшего фильма» претендуют ленты «Доброго траура» американских рэперов Машин Ган Келли и Мод Сан, «Русалка и дочь короля» режиссера Шона МакНамары, «Морбиус» Даниэля Эспиносы, а также «Пиноккио» Роберта Земекиса.

Лауреатов «Золотой малины» объявляют за день до вручения премии "Оскар". 95-я по счету церемония присуждения этих престижных наград состоится 12 марта.

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