Картина «Блондинка» о Мэрилин Монро выбилась в лидеры по числу номинаций на «Золотую малину»

Драма режиссера Эндрю Доминика получила восемь номинаций, среди которых: «Худший фильм», «Худший сценарий», «Худший ремейк». При этом Доминик претендует на звание «Худшего режиссера».

Также на звание «Худшего фильма» претендуют ленты «Доброго траура» американских рэперов Машин Ган Келли и Мод Сан, «Русалка и дочь короля» режиссера Шона МакНамары, «Морбиус» Даниэля Эспиносы, а также «Пиноккио» Роберта Земекиса.

Лауреатов «Золотой малины» объявляют за день до вручения премии "Оскар". 95-я по счету церемония присуждения этих престижных наград состоится 12 марта.

