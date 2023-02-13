Умер советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов
На 79 году жизни скончался советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию Союза кинематографистов РФ.
В 1992 году Абдрашитова удостоили звания "Народный артист России". Самые известные фильмы режиссера - "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и "Время танцора".
Ранее сообщалось, что российский режиссер Егор Абраменко, известный своим фильмом ужасов "Спутник", снимет хоррор "God's Country" ("Божья страна") в Голливуде, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- В Кремле сообщили, что безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков
- ВЦИОМ: больше половины россиян верят центральному телевидению
- В МИД Австрии призвали выдавать визы попавшим под санкции российским политикам
- Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть РФ не стал новацией
- Песков: Данных о второй волне частичной мобилизации нет
- МИД Китая: Аэростаты США более 10 раз вторгались в воздушное пространство КНР
- Кадыров: Российская армия дойдет до Киева, если прикажут
- СМИ: Ефремов больше не просит заменить тюрьму на принудительные работы
- Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один
- На Украине заявили, что Дания передала Киеву 19 гаубиц CAESAR
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru