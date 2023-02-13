Умер советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов

На 79 году жизни скончался советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию Союза кинематографистов РФ.

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В 1992 году Абдрашитова удостоили звания "Народный артист России". Самые известные фильмы режиссера - "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и "Время танцора".

Ранее сообщалось, что российский режиссер Егор Абраменко, известный своим фильмом ужасов "Спутник", снимет хоррор "God's Country" ("Божья страна") в Голливуде, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:РежиссерСмерть
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