Российский режиссер дебютирует с хоррором в Голливуде

Российский режиссер Егор Абраменко, известный своим фильмом ужасов "Спутник", снимет хоррор "God's Country" ("Божья страна") в Голливуде, сообщает Deadline.

По информации портала, главную роль в фильме сыграет звезда шестого "Крика" Мелисса Баррера. Сценаристом хоррора выступит Уилл Судик ("Мир Дикого Запада"). Продюсерами картины будут режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз и Рани Крон ("Рассказы из Петли").

В фильме Баррера сыграет молодую сальвадорку, которая едет в Кентукки, чтобы встретиться со своим женихом. То, что она обнаруживает вместо своего спутника жизни, оказывается чем-то очень зловещим, и ее американская мечта превращается в кошмар библейских масштабов.

В 2020 году фильм ужасов Егора Абраменко «Спутник» вошел в список претендентов на кинопремию "Золотой глобус", сообщает НСН.