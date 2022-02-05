Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин
Кинорежиссер и сценарист Виктор Бутурлин скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщила киностудия «Ленфильм» на своем сайте.
«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом"», — отмечается в некрологе.
Москвич Виктор Бутурлин родился 28 июня 1946 года. Он учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, а также в мастерской Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров. С 1981 года работал режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм».
Бутурлин в качестве режиссера снял сериалы «Улицы разбитых фонарей» (1997), «Убойная сила» (2000), «Честь имею!..» (2004), а также фильмы «Прозрачное солнце осени» (1982), «Аплодисменты, аплодисменты...» (1984) и другие.
Ранее на 85-м году жизни скончался российский сценарист и режиссер Виктор Мережко, сообщило РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
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