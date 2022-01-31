Умер режиссер Виктор Мережко

Мережко – автор сценариев к художественным фильмам «Здравствуй и прощай», «Трясина», «Вас ожидает гражданка Никанорова» и других кинкартин. Всего он написал более 80 сценариев.

Он также был известен как драматург. Среди его пьес – «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик» и другие. Всего их более 15. Его пьесы ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.

Причины смерти режиссера не указываются.

Ранее сообщалось, что скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве в родственном захоронении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам.

