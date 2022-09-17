Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

Режиссёр, лауреат государственной премии Игорь Масленников, снявший киносериал о приключениях британского сыщика Шерлока Холмса, умер в 90-летнем возрасте.

Умер кинорежиссер Вольфганг Петерсен

Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на Союз кинематографистов.

Ранее стало известно, что франко-швейцарский режиссер, кинокритик, актёр, сценарист, кинопродюсер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщили его близкие французскому изданию Liberation.

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ФОТО: РИА Новости
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