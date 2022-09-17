Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
17 сентября 202212:41
Режиссёр, лауреат государственной премии Игорь Масленников, снявший киносериал о приключениях британского сыщика Шерлока Холмса, умер в 90-летнем возрасте.
Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на Союз кинематографистов.
Ранее стало известно, что франко-швейцарский режиссер, кинокритик, актёр, сценарист, кинопродюсер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщили его близкие французскому изданию Liberation.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,4 млн+58 305 / сут.
Умерли
386 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+49 962 / сут.
- Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
- Разведчик ВС РФ рассказал о бое с превосходящими в 50 раз силами ВСУ
- Стремоусов рассказал о нежелании украинских военных из российского плена вернуться в ряды ВСУ
- Таджикистан заявил об обстреле погранзаставы в Исфаре со стороны Киргизии
- Гладков сообщил о новом обстреле села в Белгородской области
- В России госпитализировали 4 216 человек с COVID-19
- Песков посоветовал обратиться к доктрине после вопроса о применении ядерного оружия на Украине
- Гутерреш встретится с Лавровым по экспорту удобрений и продовольствия на следующей неделе
- В Мелитополе подорвали ЛЭП
- Володин предложил перевести школы в ведение регионов
17 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru