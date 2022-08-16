Умер кинорежиссер Вольфганг Петерсен
16 августа 202221:53
Умер немецкий и голливудский режиссер Вольфганг Петерсен. Об этом сообщает издание Variety.
Петерсену был 81 год. Его смерть подтвердила его продюсерская компания.
Отмечается, что причиной смерти стал рак.
Он выступил режиссером фильмов Das Boot («Подводная лодка»), «Бесконечная история», «Враг мой», блокбастеров «Самолёт президента», «Идеальный шторм», «Троя».
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16 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru