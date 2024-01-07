Умер режиссер фильма-сказки «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь
Режиссер Олег Рябоконь, снявший фильм-спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», умер на 85 году жизни, сообщает РЕН-ТВ.
Самая знаменитая киноработа Рябоконя вышла на экраны в 1983 году. В ней сыграли звезды отечественного кино и театра Сергей Юрский, Леонид Филатов, Вениамин Смехов, Олег Табаков, Армен Джигарханян. Через два года режиссер снимет картину «Один за всех!», которая окажется бенефисом знаменитого актера Николая Караченцова.
В начале двухтысячных Олег Рябоконь в качестве режиссера работал над рядом серий «Улиц разбитых фонарей».
Олег Рябоконь родился в Ленинграде. Здесь он окончил ЛГИТМиК (сегодня Российский государственный институт сценических искусств). Его специализацией стали съемки фильмов-спектаклей и фильмов-концертов. Лента «20 минут с "Песнярами"», выпущенная в 1980 году, стала одной из первых в этом ряду.
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