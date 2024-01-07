Умер режиссер фильма-сказки «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь

Самая знаменитая киноработа Рябоконя вышла на экраны в 1983 году. В ней сыграли звезды отечественного кино и театра Сергей Юрский, Леонид Филатов, Вениамин Смехов, Олег Табаков, Армен Джигарханян. Через два года режиссер снимет картину «Один за всех!», которая окажется бенефисом знаменитого актера Николая Караченцова.

В начале двухтысячных Олег Рябоконь в качестве режиссера работал над рядом серий «Улиц разбитых фонарей».

Олег Рябоконь родился в Ленинграде. Здесь он окончил ЛГИТМиК (сегодня Российский государственный институт сценических искусств). Его специализацией стали съемки фильмов-спектаклей и фильмов-концертов. Лента «20 минут с "Песнярами"», выпущенная в 1980 году, стала одной из первых в этом ряду.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер на 91-м году жизни. Зрителям он запомнился по ролям в фильме «Семнадцать мгновений весны» и сериале «Ликвидация», напоминает «Радиоточка НСН».