В Госдуме заявили о грядущем росте курс доллара

Доллар США вырастет в цене в ближашие один-два месяца. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Рубль может опуститься до 100 за доллар при усилении экономических рисков

По его мнению, в настоящее время курс доллара «упал запредельно», происходит это из-за желания «сбить цены», так как порядка 70% товаров импортируются.

Он отметил, что повышение курса американской валюты дат «определённую передышку для экспортноориентированных предприятий в РФ», ибо им необходимо получать прибыль.

«Если предприятия будут получать что-то, значит и бюджет будет больше получать. Чем выше курс доллара, тем больше рублей попадает в бюджет», - заключил парламентарий.

Ранее директор центра стратегического анализа компании «Ингосстрах» Евгения Васильева предположила, что в течение июня курс доллара может находиться в диапазоне 80-87 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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