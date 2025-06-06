В Госдуме заявили о грядущем росте курс доллара
Доллар США вырастет в цене в ближашие один-два месяца. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
По его мнению, в настоящее время курс доллара «упал запредельно», происходит это из-за желания «сбить цены», так как порядка 70% товаров импортируются.
Он отметил, что повышение курса американской валюты дат «определённую передышку для экспортноориентированных предприятий в РФ», ибо им необходимо получать прибыль.
«Если предприятия будут получать что-то, значит и бюджет будет больше получать. Чем выше курс доллара, тем больше рублей попадает в бюджет», - заключил парламентарий.
Ранее директор центра стратегического анализа компании «Ингосстрах» Евгения Васильева предположила, что в течение июня курс доллара может находиться в диапазоне 80-87 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили о грядущем росте курс доллара
- Безруков заявил, что снимается в сериале «Трудно быть Богом»
- Собянин заявил об уничтожении трех атаковаших Москву беспилотников
- Дацюка и Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея
- Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области
- Путин: Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума
- Политика Андрея Пивоварова признали иноагентом
- Путин: Российские беспилотные системы являются самыми передовыми в мире
- Скляр: Сооснователь «Аквариума» Гуницкий прожил хорошую жизнь
- Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru