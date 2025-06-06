В Госдуме заявили о грядущем росте курс доллара

По его мнению, в настоящее время курс доллара «упал запредельно», происходит это из-за желания «сбить цены», так как порядка 70% товаров импортируются.

Он отметил, что повышение курса американской валюты дат «определённую передышку для экспортноориентированных предприятий в РФ», ибо им необходимо получать прибыль.

«Если предприятия будут получать что-то, значит и бюджет будет больше получать. Чем выше курс доллара, тем больше рублей попадает в бюджет», - заключил парламентарий.

Ранее директор центра стратегического анализа компании «Ингосстрах» Евгения Васильева предположила, что в течение июня курс доллара может находиться в диапазоне 80-87 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

