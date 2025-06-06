Безруков заявил, что снимается в сериале «Трудно быть Богом»
6 июня 202518:38
Народный артист РФ Сергей Безруков заявил, что снимается в сериале «Трудно быть Богом» по роману братьев Стругацких. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Он рассказал, что часть съёмок проходила в Иране, после чего работа продолжится уже в Москве.
«Сразу скажу, роль у меня не Дон Румата, но тоже интересная», — добавил актёр.
Ранее известный по фильму «Сто лет тому вперёд» продюсер Александр Андрющенко заявил, что мечтает снять хоррор про зомби в России, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru