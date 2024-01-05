СМИ: перед смертью у режиссера Демидовой случился приступ васкулита

По словам женщины, у ее матери 30 декабря произошел приступ васкулита. Режиссер страдала от сильной боли в ногах.

В день смерти Демидовой вызвали скорую помощь. Медики забрали ее в больницу, а спустя несколько часов сообщили дочери трагическую новость.

Демидова состояла в гильдии кинорежиссеров России. Она сняла такие картины, как «Прикосновение ветра», «Алиса из Страны чудес» и другие. Сотрудничала с телеканалом «Культура» и киностудией имени Горького.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер на 91-м году жизни. Зрителям он запомнился по ролям в фильме «Семнадцать мгновений весны» и сериале «Ликвидация», напоминает «Радиоточка НСН».

