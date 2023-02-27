Новый Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой
Новый Рижский театр отменил спектакль "Gogolis. Nature Morte" с участием Чулпан Хаматовой. Об этом сообщается на сайте латвийского учреждения.
Театр объяснил отмену мероприятия «творческой неудачей», добавив, что в театре, как и в жизни, «такое бывает».
Отменена также генеральная репетиция, запланированная на 27 февраля, премьера в последний день зимы, а также спектакли 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта и 1 и 2 апреля. Сообщается, что деньги будут возвращены зрителям в полном объеме.
Ранее главный режиссер театра на Таганке Юрий Муравицкий заявил, что покидает свой пост. Он отметил, что к этому решению его никто не принуждал.
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