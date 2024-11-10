Умер пресс-секретарь Шамана Коробков-Землянский
В Москве умер пресс-секретарь российского певца Шамана (Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский, сообщает Telegram-канал «Baza».
По информации источника, вечером 9 ноября он и его жена были в квартире на Проспекте Мира. При этом поздно вечером Антон начал задыхаться, поэтому его супруга вызвала скорую помощь. Однако медики не смогли спасти журналиста.
Коробкову-Землянскому было 40 лет.
Антон работал журналистом на федеральных каналах, а также был пресс-атташе российского певца Филиппа Киркорова. С Шаманом журналист начал сотрудничать в 2022 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru