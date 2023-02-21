Умер председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов

Умер председатель Союза писателей Дагестана, Народный поэт республики Магомед Ахмедов, сообщает ТАСС со ссылкой на сына поэта, журналиста Мурада Ахмедова.

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Агентство отмечает, что Магомед Ахмедов скончался после продолжительной болезни. По словам сына поэта, в последнее время он проходил лечение в Москве. Похороны состоятся в родном селе Гонода Гунибского района.

Ранее сообщалось, что на 79 году жизни скончался советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов. В 1992 году Абдрашитова удостоили звания "Народный артист России". Самые известные фильмы режиссера - "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и "Время танцора".


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ФОТО: РИА Новости
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