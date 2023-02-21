Умер председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов

Агентство отмечает, что Магомед Ахмедов скончался после продолжительной болезни. По словам сына поэта, в последнее время он проходил лечение в Москве. Похороны состоятся в родном селе Гонода Гунибского района.

Ранее сообщалось, что на 79 году жизни скончался советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов. В 1992 году Абдрашитова удостоили звания "Народный артист России". Самые известные фильмы режиссера - "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и "Время танцора".



