Умер председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов
Умер председатель Союза писателей Дагестана, Народный поэт республики Магомед Ахмедов, сообщает ТАСС со ссылкой на сына поэта, журналиста Мурада Ахмедова.
Агентство отмечает, что Магомед Ахмедов скончался после продолжительной болезни. По словам сына поэта, в последнее время он проходил лечение в Москве. Похороны состоятся в родном селе Гонода Гунибского района.
Ранее сообщалось, что на 79 году жизни скончался советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов. В 1992 году Абдрашитова удостоили звания "Народный артист России". Самые известные фильмы режиссера - "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и "Время танцора".
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