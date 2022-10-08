Марина Цветаева входит в пятерку самых читаемых поэтов Серебряного века в России

Поэтесса Марина Цветаева вошла в топ-5 наиболее популярных поэтов Серебряного века среди российских читателей. Об этом заявили в книжном сервисе «ЛитРес» к 130-летию со дня рождения Цветаевой 8 октября.

Второй памятник Марине Цветаевой установят в Москве

«В топ-5 самых популярных поэтов Серебряного века за последний год в сервисе «ЛитРес» по количеству проданных экземпляров лидирует Анна Ахматова. На втором месте — именинница Марина Цветаева», — цитирует данные сервиса РИА Новости.

Также в пятерку входят Дмитрий Мережковский (третье место), Владимир Маяковский (четвертое место), Александр Блок (пятое место).

Также сообщается, что самыми продаваемыми товарами с произведениями Марины Цветаевой стали аудиосборник «Стихотворения. Читает Анна Большова» и «Живу до тошноты».

Ранее рукопись Марины Цветаевой — пять стихотворений из цикла «Любви старинные туманы» — ушла с молотка за 1,4 миллиона рублей на торгах аукционного дома «ЛитФонд».

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