Умер писатель Алексей Слаповский

«Молитвы и усилия врачей не помогли. Алексей Иванович Слаповский, великий русский писатель и гражданин, скончался сегодня в 08:00», — написал он в своих соцсетях.

По данным ТАСС, ранее киноредисср рассказал, что Слаповского госпитализировали в реанимацию Московского городского центра пульмонологии. Писатель находился в тяжелом состоянии, врачи диагностировали 75% поражения легких.

Ранее выяснилось, что причиной смерти режиссера, сценариста и драматурга Виктора Мережко стали осложнения после коронавируса. Об этом сообщила дочь Мережко Мария в беседе с KP.ru. По ее словам, сценариста доставили в больницу только 10 января, медики диагностировали поражение легких на 90 и 95 процентов и поместили Мережко в реанимацию.