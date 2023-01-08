Умер писатель Алексей Слаповский
Писатель и сценарист Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет, передает ТАСС со ссылкой на кинорежиссёра Алексея Рудакова.
«Молитвы и усилия врачей не помогли. Алексей Иванович Слаповский, великий русский писатель и гражданин, скончался сегодня в 08:00», — написал он в своих соцсетях.
По данным ТАСС, ранее киноредисср рассказал, что Слаповского госпитализировали в реанимацию Московского городского центра пульмонологии. Писатель находился в тяжелом состоянии, врачи диагностировали 75% поражения легких.
Ранее выяснилось, что причиной смерти режиссера, сценариста и драматурга Виктора Мережко стали осложнения после коронавируса. Об этом сообщила дочь Мережко Мария в беседе с KP.ru. По ее словам, сценариста доставили в больницу только 10 января, медики диагностировали поражение легких на 90 и 95 процентов и поместили Мережко в реанимацию.
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