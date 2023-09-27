Умер петербургский архитектор и дизайнер Леонид Карлов
Умер профессор Академии Штиглица, архитектор и дизайнер Леонид Карлов, пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".
По информации издания, 83-летний архитектор скончался по пути в больницу. Он собирался сам дойти до врача, но ему по пути стало плохо. Прохожие оказали мужчине первую помощь и вызвали скорую, однако специалисты не успели его спасти.
Леонид Карлов много лет преподавал на кафедре интерьера и оборудования в Академии Штиглица. В портфолио Карлова можно найти сотни проектов интерьеров и дизайна среды, а также кураторство крупных городских проектов, отмечает RT.
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