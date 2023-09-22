Умерла вторая жена Констатина Райкина, актриса Алагез Салахова
22 сентября 202322:42
В Баку умерла советская актриса Алагез Салахова, вторая супруга народного артиста России и режиссера Константина Райкина. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.
Салахова умерла в возрасте 70 лет. Причина ухода из жизни не уточняется.
По данным СМИ, актриса проходила лечение за границей.
Салахова родилась в 1953 году в Москве. Первая картина с ее участием вышла на экраны в 1978 году.
11 сентября в возрасте 90 лет умерла советская и российская актриса Мария Скуратова, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru