Умерла вторая жена Констатина Райкина, актриса Алагез Салахова

В Баку умерла советская актриса Алагез Салахова, вторая супруга народного артиста России и режиссера Константина Райкина. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Актриса Нина Беляева умерла в возрасте 92 лет

Салахова умерла в возрасте 70 лет. Причина ухода из жизни не уточняется.

По данным СМИ, актриса проходила лечение за границей.

Салахова родилась в 1953 году в Москве. Первая картина с ее участием вышла на экраны в 1978 году.

11 сентября в возрасте 90 лет умерла советская и российская актриса Мария Скуратова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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