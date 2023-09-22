Умерла вторая жена Констатина Райкина, актриса Алагез Салахова

Салахова умерла в возрасте 70 лет. Причина ухода из жизни не уточняется.

По данным СМИ, актриса проходила лечение за границей.

Салахова родилась в 1953 году в Москве. Первая картина с ее участием вышла на экраны в 1978 году.

11 сентября в возрасте 90 лет умерла советская и российская актриса Мария Скуратова, передает «Радиоточка НСН».

