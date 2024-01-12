Умер основатель Московской биненале Иосиф Бакштейн

Президент Института проблем современного искусства Иосиф Бакштейн скончался на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Telegram-канал «Московская биеннале современного искусства».

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Последние дни жизни художественного критика прошли в больнице Лондона. По данным СМИ, врачи не смогли улучшить его состояние.

Бакштейн был директором Института проблем современного искусства с 1991 года. Также являлся ведущим научным сотрудником Института культурологии РАН. Курировал российскую экспозицию на Европейской биеннале современного искусства.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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