Умер основатель Московской биненале Иосиф Бакштейн
12 января 202415:04
Президент Института проблем современного искусства Иосиф Бакштейн скончался на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Telegram-канал «Московская биеннале современного искусства».
Последние дни жизни художественного критика прошли в больнице Лондона. По данным СМИ, врачи не смогли улучшить его состояние.
Бакштейн был директором Института проблем современного искусства с 1991 года. Также являлся ведущим научным сотрудником Института культурологии РАН. Курировал российскую экспозицию на Европейской биеннале современного искусства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru