Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Заслуженный артист РСФСР, народный артист РФ, советский, российский оперный певец Сергей Алексашкин умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра.
В сообщении говорится, что Алексашкин запомнился зрителям «не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актёр». Он служил в Мариинском театре 36 лет, в течение которых в его репертуар вошли более 40 партий.
Отмечается, что в качестве приглашенного солиста Алексашкин пел в Метрополитен-опере, театре Ла Скала, Королевском оперном театре Ковент-Гарден, а также на сценах крупнейших концертных залов Европы.
«О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», - добавили в театре.
Ранее на 79-м году жизни умер исполнитель хитов «Фантазёр» и «Колодец», советский, белорусский и российский эстрадный певец, народный артист Белорусской ССР и заслуженный артист РФ Ярослав Евдокимов, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Пахнет деньгами»: Почему казахстанские фестивали отказались от «нежелательных» в РФ групп
- «Ругаться не приходится»: Вассерман измерил силу мата
- Умер оперный певец Сергей Алексашкин
- Песков назвал «беспрецедентным» визит Путина в Китай
- «Актеры плачут!»: Сергей Жуков о своем театральном дебюте в мюзикле
- BadComedian рассказал, чего ждет от «Войны и мира» Андреасяна
- Дрон не выявил признаков жизни на пике Победы, где была альпинистка Наговицина
- Кремль: Россия против размещения на Украине миротворцев из Европы
- Нехватка пятизвездочных отелей в Сочи спровоцировала рост цен
- Блогеры и микробизнес потеряют 90% доходов без рекламы в Instagram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru