Умер оперный певец Сергей Алексашкин

В сообщении говорится, что Алексашкин запомнился зрителям «не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актёр». Он служил в Мариинском театре 36 лет, в течение которых в его репертуар вошли более 40 партий.

Отмечается, что в качестве приглашенного солиста Алексашкин пел в Метрополитен-опере, театре Ла Скала, Королевском оперном театре Ковент-Гарден, а также на сценах крупнейших концертных залов Европы.

«О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», - добавили в театре.

Ранее на 79-м году жизни умер исполнитель хитов «Фантазёр» и «Колодец», советский, белорусский и российский эстрадный певец, народный артист Белорусской ССР и заслуженный артист РФ Ярослав Евдокимов, сообщает RT.

