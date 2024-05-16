Умер народный художник РФ Сергей Андрияка
Скончался российский живописец, народный художник РФ и педагог Сергей Андрияка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии акварели и изящных искусств художника.
Художнику было 65 лет. По данным СМИ, у него был рак кишечника. Андрияка является автором многих знаковых работ, например, в 1995 году по заказу столичной мэрии он создал шестиметровую акварельную панораму Москвы XIX века (облик города того времени был воссоздан по фотографиям из альбома Николая Найденова, 1867).
Кроме того, на Арбатско-Покровской линии московского метро курсирует поезд «Акварель», вагоны которого в 2007-2009 годах были оформлены репродукциями работ Андрияки и его учеников.
Работы Сергея Андрияки и его учеников висят в Кремле. Во время инаугурации президент России Владимир Путин задержался возле одной из них, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru