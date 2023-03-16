Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников

Концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников скончался на 79 году жизни, сообщили в академии имени Гнесиных.

Умер ведущий актер театра «Ленком» Борис Чунаев

Отмечается, что концертмейстер умер после продолжительной болезни.

Пушечников был заслуженным артистом России, пианистом. Он руководил кафедрой деревянных духовых инструментов в Большом театре с 1964 по 2016 годы.

Ранее сообщалось о смерти прослужившего в Большом театре больше полувека концертмейстера Александра Ксендзовского.



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