Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников
16 марта 202312:28
Концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников скончался на 79 году жизни, сообщили в академии имени Гнесиных.
Отмечается, что концертмейстер умер после продолжительной болезни.
Пушечников был заслуженным артистом России, пианистом. Он руководил кафедрой деревянных духовых инструментов в Большом театре с 1964 по 2016 годы.
Ранее сообщалось о смерти прослужившего в Большом театре больше полувека концертмейстера Александра Ксендзовского.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Wildberries временно приостановила списания с пунктов выдачи за подмену товаров
- Россияне смогут посетить Мозамбик без визы
- В Ростове-на-Дону загорелось погрануправление ФСБ
- Володин заявил, что отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта
- Пушилин: ВСУ сбрасывают боеприпасы с беспилотников на мирных жителей
- В Кремле отреагировали на заявления Госдепа о ДСНВ
- В Кремле высказались о подъеме беспилотника США из Чёрного моря
- В Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП и инвестиций
- Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников
- В России стабилизировались цены на машины
16 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru