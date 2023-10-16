Умер композитор Геннадий Гладков
Композитор, народный артист России Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника Малика Аминова.
«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены», - отметил собеседник агентства.
Также о смерти композитора заявил историк культуры Николай Подосокорский в своем Telegram-канале.
Геннадий Гладков — академик Национальной академии кинематографических искусств и наук, член Академии «Ника», Союза кинематографистов и Союза композиторов России. Народный артист известен как автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам, мюзиклам. Его композиции звучат более чем в 110 картинах, в том числе «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министра иностранных дел Норвегии отправили в отставку
- Все организованные туристы прилетели из Израиля в Россию
- Центробанк России не планирует выпуск купюр номиналом 10 тысяч рублей
- Пол Маккартни признался, что Йоко Оно мешала The Beatles записывать песни
- ФАС заставила производителей снизить оптовые цены на курятину
- Умер композитор Геннадий Гладков
- Счетная палата предложила ввести ввозную таможенную пошлину в 5% на вейпы
- В секторе Газа опровергли информацию о возобновлении водоснабжения
- Пассажир московского метро напал с ножом на мужчину
- Фильм «Повелитель ветра» снова возглавил кинопрокат в России в выходные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru