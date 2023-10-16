Умер композитор Геннадий Гладков

«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены», - отметил собеседник агентства.



Также о смерти композитора заявил историк культуры Николай Подосокорский в своем Telegram-канале.

Геннадий Гладков — академик Национальной академии кинематографических искусств и наук, член Академии «Ника», Союза кинематографистов и Союза композиторов России. Народный артист известен как автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам, мюзиклам. Его композиции звучат более чем в 110 картинах, в том числе «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.

