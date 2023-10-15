Умер директор музея Анны Ахматовой в Петербурге Борис Архаров
В возрасте 55 лет умер директор Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Борис Архаров.
Директор музея ушел из жизни утром 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба культурной площадки. Причина смерти не называется.
Помимо деятельности на посту директора музея Ахматовой, Архаров принимал активное участие в создании музея-квартиры поэта Иосифа Бродского «Полторы комнаты».
Губернатор Северной столицы Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Архарова.
15 сентября в Монако в возрасте 91 года умер всемирно известный художник Фернандо Ботеро. Он известен как основатель течения ботеризм в живописи, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В офис миротворцев ООН в Ливане попала ракета
- МВФ создал фонд для сбора $65 миллионов на нужды Украины
- В Москве на Варшавском шоссе водитель легковушки сбил пешехода
- Умер директор музея Анны Ахматовой в Петербурге Борис Архаров
- Минздрав Палестины заявил о 2,4 тысячи погибших в Газе
- Блинкен анонсировал открытие КПП на границе Египта и сектора Газа
- В Санкт-Петербурге предотвратили опасное наводнение
- Иранского режиссера Мехрджуи и его супругу нашли мертвыми в их доме
- СМИ: в Судане убиты не менее восьми украинских наемников
- Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru