Умер директор музея Анны Ахматовой в Петербурге Борис Архаров

Директор музея ушел из жизни утром 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба культурной площадки. Причина смерти не называется.

Помимо деятельности на посту директора музея Ахматовой, Архаров принимал активное участие в создании музея-квартиры поэта Иосифа Бродского «Полторы комнаты».

Губернатор Северной столицы Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Архарова.

15 сентября в Монако в возрасте 91 года умер всемирно известный художник Фернандо Ботеро. Он известен как основатель течения ботеризм в живописи, отмечает «Радиоточка НСН».

