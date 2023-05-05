Умер клипмейкер, режиссёр Михаил Хлебородов
Стало известно о кончине известного российского клипмейкер Михаила Хлебородова - режиссера, сценариста, продюсера. Печальную новость опубликовал в соцсетях режиссер Григорий Константинопольский.
Он назвал умершего выдающимся клипмейкером, который стал первопроходцем в этой сфере еще во времена позднего СССР. Хребородову было 56 лет. Причины смерти пока не обнародованы.
Михаил Хлебородов в 1992 году окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства. Он автор таких известных клипов, как «Розовый фламинго» и «Никто никогда» Алены Свиридовой, «Любочка» группы «Маша и Медведи», «Лондон, гудбай!» группы «Кар-мэн». Снимал видео «Утекай» и «Дельфины» для «Мумий Тролля».
Кроме того, Хлебородов сотрудничал с другими артистами, среди которых, группа «ДДТ». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», режиссер снял фильмы «Курьер из «Рая», «Параграф 78» и «Параграф 78: Пункт II» по рассказу Ивана Охлобыстина.
Михаил Хлебородов также выступал создателем телефильмов и новогодних огоньков для Первого канала и НТВ.
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