Умер клипмейкер, режиссёр Михаил Хлебородов

Михаил Хлебородов в 1992 году окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства. Он автор таких известных клипов, как «Розовый фламинго» и «Никто никогда» Алены Свиридовой, «Любочка» группы «Маша и Медведи», «Лондон, гудбай!» группы «Кар-мэн». Снимал видео «Утекай» и «Дельфины» для «Мумий Тролля».

Кроме того, Хлебородов сотрудничал с другими артистами, среди которых, группа «ДДТ». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», режиссер снял фильмы «Курьер из «Рая», «Параграф 78» и «Параграф 78: Пункт II» по рассказу Ивана Охлобыстина.

Михаил Хлебородов также выступал создателем телефильмов и новогодних огоньков для Первого канала и НТВ.

