Mash: Умер известный режиссер дубляжа Вячеслав Максаков

Режиссер скончался на 77 году жизни. По информации издания, Максаков в последнее время болел бронхитом и сильно выпивал. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.



За свою творческую карьеру с его помощью были озвучены "Карты, деньги, два ствола", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Фредди против Джейсона", "Евротур" и многие другие известные картины. Также Максаков сыграл в фильмах Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" и "Неоконченная пьеса для механического пианино", отмечает «Радиоточка НСН».

