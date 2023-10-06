Mash: Умер известный режиссер дубляжа Вячеслав Максаков

Умер один из самых опытных и востребованных режиссеров озвучения в России Вячеслав Максаков, пишет Telegram-канал Mash.

Умер народный артист России Виталий Коняев

Режиссер скончался на 77 году жизни. По информации издания, Максаков в последнее время болел бронхитом и сильно выпивал. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.

За свою творческую карьеру с его помощью были озвучены "Карты, деньги, два ствола", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Фредди против Джейсона", "Евротур" и многие другие известные картины. Также Максаков сыграл в фильмах Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" и "Неоконченная пьеса для механического пианино", отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / стоп-кадр
ТЕГИ:СмертьРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры