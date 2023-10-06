Mash: Умер известный режиссер дубляжа Вячеслав Максаков
Умер один из самых опытных и востребованных режиссеров озвучения в России Вячеслав Максаков, пишет Telegram-канал Mash.
Режиссер скончался на 77 году жизни. По информации издания, Максаков в последнее время болел бронхитом и сильно выпивал. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.
За свою творческую карьеру с его помощью были озвучены "Карты, деньги, два ствола", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Фредди против Джейсона", "Евротур" и многие другие известные картины. Также Максаков сыграл в фильмах Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" и "Неоконченная пьеса для механического пианино", отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Свердловский суд на месяц сократил срок депутату за участие в спецоперации
- Футболисту Погба грозит 4 года дисквалификации из-за допинга
- «Глупость какая!»: Николай Дроздов опроверг информацию, что у него рак
- Орбан заявил, что Европейский Союз «изнасиловал» Венгрию и Польшу
- Российский МиГ-31 сопроводил американский «Посейдон» над Норвежским морем
- ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских военных самолета
- Медики определили нехарактерные признаки штамма COVID-19 «пирола»
- Синоптик Макарова посоветовала московским водителям поменять шины
- Mash: Умер известный режиссер дубляжа Вячеслав Максаков
- Гид Michelin создаст рейтинг лучших гостиниц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru