Умер народный артист России Виталий Коняев
1 октября 202317:13
Народный артист России Виталий Коняев ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.
Актер скончался 30 сентября. Малый театр выразил соболезнования родным и близким актера.
О времени и месте прощания сообщат дополнительно.
Коняев родился 11 мая 1937 года. Он известен зрителям по фильмам «Щит и меч», «Чистое небо», «Тишина» и другим картинам.
На 41-м году жизни умер актер театра и кино Алексей Янин. Последние восемь лет он боролся с последствиями тяжелого инсульта, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru