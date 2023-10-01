Умер народный артист России Виталий Коняев

Актер скончался 30 сентября. Малый театр выразил соболезнования родным и близким актера.

О времени и месте прощания сообщат дополнительно.

Коняев родился 11 мая 1937 года. Он известен зрителям по фильмам «Щит и меч», «Чистое небо», «Тишина» и другим картинам.

На 41-м году жизни умер актер театра и кино Алексей Янин. Последние восемь лет он боролся с последствиями тяжелого инсульта, передает «Радиоточка НСН».

