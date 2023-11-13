Умер индийский актер Чандра Мохан, на счету которого 900 ролей в кино
13 ноября 202315:16
Ветеран индийского кино Чандра Мохан скончался на 79-м году жизни, сообщила платформа Vcinema.
Настоящее имя легендарного актера Маллампалли Чандрасекхара Рао. За свою жизнь он сыграл в нескольких сериалах и исполнил больше 900 ролей в кино. Актер был лауреатом множества национальных премий, в том числе как лучший комик и лучший характерный актер.
По информации СМИ, у артиста были проблемы с сердцем. Он скончался в больнице, отмечают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru