Умер индийский актер Чандра Мохан, на счету которого 900 ролей в кино

Ветеран индийского кино Чандра Мохан скончался на 79-м году жизни, сообщила платформа Vcinema.

Умер актер из «Джентльменов удачи»

Настоящее имя легендарного актера Маллампалли Чандрасекхара Рао. За свою жизнь он сыграл в нескольких сериалах и исполнил больше 900 ролей в кино. Актер был лауреатом множества национальных премий, в том числе как лучший комик и лучший характерный актер.

По информации СМИ, у артиста были проблемы с сердцем. Он скончался в больнице, отмечают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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