Умер актер из «Джентльменов удачи»

Скончался советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, сообщает kino-teatr.ru.

Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс сообщил, что готов к смерти

Он известен по кинокартине «Джентльмены удачи». Яббарову было 86 лет. Он ушел из жизни 6 ноября. Причина смерти не называется.

Ранее умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Владимир Белецкий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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