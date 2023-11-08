Умер актер из «Джентльменов удачи»
8 ноября 202304:23
Скончался советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, сообщает kino-teatr.ru.
Он известен по кинокартине «Джентльмены удачи». Яббарову было 86 лет. Он ушел из жизни 6 ноября. Причина смерти не называется.
Ранее умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Владимир Белецкий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru