Умер художник Фернандо Ботеро

Его дочь Лина Ботеро рассказала, что отца не стало утром в пятницу, 15 сентября, после последствий пневмонии.

Фернандо Ботеро называл себя «самым колумбийским из колумбийских художников». Он прославился на родине ещё в 1958 году получив свою первую премию на Салоне колумбийских художников.

Его картины и скульптуры изображают преувеличенные или «жирные», как он однажды их назвал, фигуры людей и животных.

Произведения Ботеро находятся в коллекциях многих крупных международных музеев, корпораций и частных коллекционеров. В 2012 году Ботеро был удостоен пожизненной премии Международного центра скульптуры за достижения в области современной скульптуры.

Ранее стало известно, возлюбленная Пикассо умерла в 101 год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

