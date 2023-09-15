Умер художник Фернандо Ботеро
В одной из клиник Монако на 92 году жизни умер всемирно известный художник, основатель течения ботеризм Фернандо Ботеро, сообщает «Интерфакс».
Его дочь Лина Ботеро рассказала, что отца не стало утром в пятницу, 15 сентября, после последствий пневмонии.
Фернандо Ботеро называл себя «самым колумбийским из колумбийских художников». Он прославился на родине ещё в 1958 году получив свою первую премию на Салоне колумбийских художников.
Его картины и скульптуры изображают преувеличенные или «жирные», как он однажды их назвал, фигуры людей и животных.
Произведения Ботеро находятся в коллекциях многих крупных международных музеев, корпораций и частных коллекционеров. В 2012 году Ботеро был удостоен пожизненной премии Международного центра скульптуры за достижения в области современной скульптуры.
Ранее стало известно, возлюбленная Пикассо умерла в 101 год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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