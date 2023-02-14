Бэнкси в честь Дня влюбленных нарисовал картину о домашнем насилии

Уличный художники Бэнкси посвятил свою новую работу домашнему насилию. Картину он представил в День святого Валентина, сообщает ТАСС.

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Мурал появился на стене одного из домов английского города Маргит. На картине изображена женщина с синяком под глазом, которая вступила в конфликт со своим мужем. На женщине – передник и резиновые перчатки, что добавляет образу трагичности. Также Бэнкси изобразил интерьер дома: перевернутые на бок стул и морозильник, что подчеркивает борьбу.

Ранее Бэнкси подтвердил свое авторство семи муралов в разных частях Украины, включая Киев, пригород Ирпеня и Бородянки, сообщает НСН.

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