Бэнкси в честь Дня влюбленных нарисовал картину о домашнем насилии

Мурал появился на стене одного из домов английского города Маргит. На картине изображена женщина с синяком под глазом, которая вступила в конфликт со своим мужем. На женщине – передник и резиновые перчатки, что добавляет образу трагичности. Также Бэнкси изобразил интерьер дома: перевернутые на бок стул и морозильник, что подчеркивает борьбу.

Ранее Бэнкси подтвердил свое авторство семи муралов в разных частях Украины, включая Киев, пригород Ирпеня и Бородянки, сообщает НСН.

