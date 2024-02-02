Умер главный латиноамериканский кинозлодей Клаудио Рисси

Последние дни артист провел в клинике в Буэнос-Айресе. Причиной смерти стал рак, сообщило издание со ссылкой на подругу Рисси.

Актер снялся в десятках латиноамериканских картин. Самыми известными работами стали фильмы «Одинокий человек», «Марадона: Благословение врача» и «Любовь вора».

В конце января в возрасте 82 лет умер актер, режиссер и сценарист Энрике Липораче. Он запомнился массовому зрителю по роли в аргентинской версии сериала «Отчаянные домохозяйки», отмечает «Радиоточка НСН».

