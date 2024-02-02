Умер главный латиноамериканский кинозлодей Клаудио Рисси
Известный зрителям по ролям злодеев аргентинский актер Клаудио Рисси скончался в возрасте 67 лет, пишет издание La Nacion.
Последние дни артист провел в клинике в Буэнос-Айресе. Причиной смерти стал рак, сообщило издание со ссылкой на подругу Рисси.
Актер снялся в десятках латиноамериканских картин. Самыми известными работами стали фильмы «Одинокий человек», «Марадона: Благословение врача» и «Любовь вора».
В конце января в возрасте 82 лет умер актер, режиссер и сценарист Энрике Липораче. Он запомнился массовому зрителю по роли в аргентинской версии сериала «Отчаянные домохозяйки», отмечает «Радиоточка НСН».
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